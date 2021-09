Cavalla muore durante il Longines Global Champions Tour a Roma, LAV: “si faccia chiarezza sulle cause del decesso”

MeteoWeb

La LAV critica il Longines Global Champions Tour, la manifestazione equestre di salto ad ostacoli prevista dal 16 al 18 settembre al Circo Massimo, recentemente funestata dal decesso di una cavalla. L’animale stava eseguendo il Carosello dei Lancieri di Montebello quando improvvisamente si è accasciato ed è deceduto sotto gli occhi increduli degli spettatori.

“Una morte insensata, una vita spezzata che si aggiunge al lungo elenco di cavalli morti o infortunati per gli sport equestri, gli unici sport nei quali ad un animale è richiesto di competere in velocità, forza, resistenza e abilità suo malgrado perché mai parteciperebbe ad una gara o ad una olimpiade – dichiara Nadia Zurlo, responsabile LAV Area Equidi – Non smetteremo mai di condannare le manifestazioni che coinvolgono animali in eventi equestri, corse, palii, nell’ippica e altre attività che provocano forti stati di stress, disagio e sofferenza fisica e emotiva”.

“Dopo Piazza di Siena, il Longines Global Champions Tour è il secondo evento equestre a cui nel 2021 l’amministrazione comunale di Roma ha dato forte risonanza e sostegno, concedendo la storica prestigiosa location del Circo Massimo e tariffe agevolate – dichiara David Nicoli, responsabile della sede LAV di Roma – La cosa ci amareggia ma non ci stupisce in quanto tutte le promesse elettorali della sindaca Raggi del 2016 in tema di tutela degli animali-non-umani sono state clamorosamente disattese. Vogliamo chiarezza sulle responsabilità della morte di questa sfortunata cavalla e ci auspichiamo che simili assurde competizioni “sportive”, che vedono l’impiego forzato di animali innocenti, non trovino più spazio in una Roma rispettosa dei diritti di tutti i suoi cittadini, siano essi umani che non-umani”.

“La Sindaca Raggi ha definito l’evento la ‘Formula 1 dell’equitazione’ come se i cavalli fossero macchine da corsa e non esseri senzienti – dichiara Anna Cavalli, responsabile Area Equidi LAV Roma – I cavalli non condizionati e non addestrati all’uopo hanno comportamenti e abitudini completamente diversi da quelli a cui l’uomo li obbliga. I cavalli sono animali erbivori, nomadi e sociali. L’equitazione li obbliga a vivere scuderizzati, su piste e gabbie di partenza. Sarebbe doveroso domandarsi se è giusto ed etico privare un cavallo di ogni diritto alla libertà, allontanarlo dal suo branco, domarlo, addestrarlo, sellarlo, costringerlo a comportamenti contrari alla sua indole in ambienti inadatti alle loro specifiche caratteristiche etologiche. Nell’immaginario collettivo si tende pensare che ai cavalli sportivi venga riservato un trattamento esclusivo e una serena vecchiaia. Purtroppo, nella maggior parte dei casi, non è così. Quando questi cavalli si infortunano o non sono abbastanza competitivi per correre, escono dal circuito sportivo per essere impiegati in altre attività, fino al giorno in cui diventano un peso di cui doversi disfare”.