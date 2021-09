Clima, conferenza Pre COP26: attivisti Climate Justice bloccano l’accesso al MiCo

MeteoWeb

“Milano blocca chi devasta il pianeta“: è quanto si legge sullo striscione posato dai giovani del Climate Justice Platform per impedire l’accesso al MiCo dove si apre stamattina la conferenza Pre COP26.

Un gruppo composto da una ventina di attivisti si è avvolto in una rete di plastica arancione utilizzata nei cantieri per inscenare un blocco stradale, creando disagi alla circolazione.

Alle 8 una quarantina di manifestanti si era avvicinata all’ingresso del polo fieristico per bloccare l’ingresso alle autorità e ai delegati.

Sul posto le forze dell’ordine che hanno spostato il gruppo per ragioni di sicurezza.