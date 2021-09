Clima, l’astrofisico David Archibald: “evidente tendenza al raffreddamento globale, entro 10 anni torneremo alle temperature di 40 anni fa”

MeteoWeb

Nei giorni della pre-Cop26, conferenza preparatoria alla Cop26 (la 26esima conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che si terrà a Glasgow dal 31ottobre), sono tante le affermazioni catastrofiste sul clima della Terra e sulle sue conseguenze per l’umanità. Solo ieri, abbiamo ascoltato i discorsi delle giovani attiviste Vanessa Nakate e Greta Thunberg, che invocano a gran voce l’azione dei leader mondiali per evitare conseguenze catastrofiche dall’aumento della temperatura. Ma in questo clima di allarmismo dominante, l’analisi dell’astrofisico David Archibald va in una direzione completamente opposta.

“La temperatura del nostro pianeta ha raggiunto il picco nel 2016 e da allora, è stata in calo disciplinato. Si trova in un range di 0,5°C con un calo di -0,03°C all’anno. L’atmosfera si stava riscaldando a 0,013°C all’anno, secondo il lavoro del Dott. Roy Spencer. Se la tendenza al raffreddamento stabilita continuerà, serviranno soltanto altri 10 anni per tornare alle temperature dell’inizio degli anni ’80”. Inizia così l’articolo a cura dell’astrofisico. “Con la tendenza al raffreddamento saldamente stabilita, la domanda è: la causa immediata può essere trovata nell’attività solare?”, si chiede Archibald.

“Dalla metà degli anni ’80, la temperatura atmosferica è stata in un range al rialzo di 0,75°C con i limiti indicati dalle linee viola”, spiega l’astrofisico commentando il grafico in alto. “È stato un rialzo disciplinato con la linea del limite inferiore toccata 4 volte in 30 anni. In maniera simile, l’attuale tendenza al ribasso ha il suo limite inferiore definito da 4 punti dati”.

“La maggior parte dell’Europa ha dichiarato lo stato di emergenza climatica, che è appropriato in quanto è previsto un freddo inverno, che sarà accompagnato da prezzi dell’energia esorbitanti e possibili blackout a causa della carenza di gas naturale. La cosa buona su un’emergenza climatica è che il linguaggio comprende sia il raffreddamento che il tanto temuto riscaldamento, quindi le emergenze climatiche non devono essere revocate indipendentemente da quanto freddo faccia”, scrive David Archibald.

“Sydney ha dichiarato l’emergenza climatica a giugno 2019 e sta coraggiosamente attendendo il suo destino a causa dell’innalzamento del livello del mare. Di fatto, il livello del mare a Sydney ha stabilito una tendenza al rialzo di 4mm all’anno in un canale ampio 220mm che ha riportato il livello del mare a quello di oltre un secolo fa”.

Poi l’astrofico parla del “primo indizio del fatto che il sole sta causando la tendenza al raffreddamento. L’importanza del conteggio dei neutroni sta nel fatto che i neutroni forniscono i siti di nucleazione per le droplet nelle nubi. Una porzione dell’atmosfera ha una saturazione d’acqua sufficiente per la formazione delle nubi ma non ha i siti di nucleazione per le droplet nelle nubi. La maggiore copertura nuvolosa aumenta l’albedo della Terra e una quantità maggiore di luce solare viene riflessa nello spazio. C’è stato un ampliamento del divario che si è formato tra il flusso F107 e il conteggio dei neutroni alla fine del Periodo Caldo Moderno. Se l’ampliamento continuerà, quella tendenza diventerà più significativa”, scrive Archibald.

L’astrofisico fa poi notare come il ciclo solare 25 stia seguendo esattamente il ciclo solare 24 fino a questo punto.

“L’indice Ap, un indice geomagnetico, non si correla bene con il ciclo solare. Il brusco declino nel 2006, tuttavia, segna la fine del Periodo Caldo Moderno, confermato in altre serie di dati”, spiega Archibald.

“Prima dell’indice Ap, c’era l’indice aa che ha dati fino al 1868. Il Periodo Caldo Moderno si distingue come un periodo di attività più alta nell’indice aa. Dalla fine del Periodo Caldo Moderno, l’indice aa ha una media di 14,6, molto simile alla media degli ultimi decenni della Piccola Era Glaciale. Questo probabilmente sarà lo stato a lungo termine del sole”, scrive l’esperto.

Il grafico seguente “mostra che il Periodo Caldo Moderno è iniziato nel 1993 ed è finito nel 2006“.

Riferendosi al grafico seguente, Archibald spiega che “questo è simile all’indice Ap in quanto mostra un periodo piatto durante il periodo di raffreddamento degli anni ’70 del ciclo solare 20, non l’aumento tipico durante un ciclo solare, e un apparente piano di attività durante il Periodo Caldo Moderno che è stato superato nel 2006. C’è uno sviluppo interessante in quanto il campo magnetico interplanetario si è appiattito dal minimo solare”.

La seguente figura “mostra che l’attività solare è tornata al livello della tarda Piccola Era Glaciale”.

“La scomposizione dell’attività solare per emisfero mostra che l’attività solare è più disciplinata di quanto appare dalla somma degli emisferi. I picchi degli ultimi tre cicli per emisfero sono allineati, probabilmente causati dai grandi pianeti gassosi che vanno al di sopra o al di sotto del piano del sistema solare. L’emisfero meridionale ha raggiunto il picco 2 anni e mezzo dopo l’emisfero nord”.

“Il calo disciplinato dell’attività solare per emisfero negli ultimi 3 cicli non è un evento isolato. C’è stata una tendenza simile nell’attività per l’emisfero meridionale alla fine del XIX secolo”.

“L’area delle macchie solari corrisponde al flusso F10.7. Quindi se si ha un flusso F10.7, il numero di macchie solari è superfluo”, scrive Archibald.

“Questo è il 10Be record della trivellazione Dye 3 nella calotta glaciale della Groenlandia, trivellata nel 1979-1981. È simile al conteggio di neutroni in quanto più basso è il numero, più forte è l’attività solare che spinge i raggi cosmici galattici dai pianeti interni del sistema solare. Questi dati mostrano quando sia stato anomalo il Periodo Caldo Moderno e a cosa ritorneremo”, spiega l’astrofisico.

La pressione del flusso del vento solare tra il 1967 e il 2021 “sembra essere guidata da un certo processo più profondo nel sole e sta sovrastampando il ciclo solare”.

Il conteggio di neutroni ad Oulu tra il 1964 e il 2021 “è l’inverso del ciclo solare: i picchi corrispondono ai minimi solari. Sembrava esserci una soglia dell’attività durante il Periodo Caldo Moderno. Questa è stata infranta con il cambiamento ad una nuova fase di attività. Ciò che è promettente è che il minimo 24-25 potrebbe sviluppare un ampio massimo. In tal caso, potrebbe seguire un raffreddamento prolungato”, scrive Archibald.

La figura seguente “mostra che l’attuale tendenza di raffreddamento è iniziata o ha coinciso con il conteggio di neutroni ad Oulu superiore a 6.500 nel 2016”.

L’ultima figura “mostra una tendenza piatta fino al periodo di raffreddamento degli anni ’70 seguita da una tendenza al ribasso nell’attività lunga 40 anni. Qualunque sia il processo solare che ha causato il Periodo Caldo Moderno e il lieve riscaldamento della seconda metà del XX secolo, sta calando e il sole sta tornando al suo stato normale, più freddo”, conclude David Archibald nella sua analisi.