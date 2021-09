Coronavirus, 35 classi in quarantena in Alto Adige: una settantina di casi tra alunni e insegnanti

MeteoWeb

L’anno scolastico è iniziato da poco ed è il 3° dell’”era Covid”. Così come negli altri anni, quarantena e didattica a distanza continuano a stravolgere l’apprendimento degli studenti, nonostante da quest’anno sia stato introdotto l’obbligo di Green Pass per insegnanti e personale scolastico. In Alto Adige, l’anno scolastico è iniziato il 6 settembre, prima provincia in Italia, e conta già 35 classi in quarantena a seguito di una settantina di casi positività al Covid tra alunni o insegnanti.

La prossima settimana, oltre ai test salivari a campione voluti da Roma, partirà anche lo screening a tappeto con tamponi nasali in tutte le classi. La partecipazione è volontaria, ma in caso di un compagno positivo solo i non testati finiranno in Dad, mentre gli altri alunni resteranno in presenza.