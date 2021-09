Coronavirus: il Venezuela annuncia campagna di vaccinazione dai 3 anni di età

MeteoWeb

Il presidente Nicolas Maduro ha annunciato una campagna di vaccinazione anti-Covid per la fascia d’età dai 3 ai 18 anni, mentre in tutto il Venezuela meno del 12% della popolazione è stato vaccinato. “Da ottobre, vaccineremo la popolazione di bambini e giovani in Venezuela dai tre ai 18 anni, avremo vaccini per tutti i bambini, adolescenti e giovani in Venezuela,” ha affermato Maduro.

Secondo l’Organizzazione Panamericana della Sanità, nel Paese 3,3 milioni di persone (11,62%) hanno ricevuto due dosi di vaccino (due sieri sono autorizzati, il russo Sputnik V e il cinese Sinopharm).

Quasi 6 milioni di persone hanno ricevuto la prima dose.

Nonostante il piano di vaccinazione sia stato criticato per la sua lenta attuazione, il governo ha annunciato l’obiettivo di vaccinare il 70% della popolazione, ovvero circa 22 milioni di persone, entro ottobre.

Il Venezuela ha registrato 334.343 casi e 4.019 decessi, cifre considerate sottostimate e più volte messe in discussione dai sindacati della salute e dalle organizzazioni internazionali.