Coronavirus: Putin in isolamento, “decine di positivi nel mio entourage”

MeteoWeb

Decine di persone dell’entourage del presidente russo Vladimir Putin sono risultate positive ai test per il Coronavirus.

Putin, che a marzo aveva annunciato di essersi vaccinato, è entrato in isolamento martedì dopo essere stato identificato come contatto. “Sapete che purtroppo ho dovuto cancellare la mia visita a Dushanbe all’ultimo momento“, ha dichiarato Putin in collegamento video con un summit in Tagikistan. “Mi dispiace molto ma questo è dovuto al fatto che, come sapete, casi di Coronavirus sono emersi nelle persone a me vicine. Non uno o due, ma diverse decine“.