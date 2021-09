Covid: a San Marino vaccinato con ciclo completo il 77% della popolazione [DATI]

MeteoWeb

L’Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino ha comunicato l’aggiornamento relativo alle infezioni da COVID-19 e l’andamento della campagna vaccinale: i dati si riferiscono all’ultima settimana, dal 30 agosto al 5 settembre (aggiornati alla mezzanotte del 5 settembre).

“Il numero totale di persone contagiate individuate dall’inizio della pandemia fino alla mezzanotte di ieri è di 5.351 di cui: 66 positivi attivi (età media 38 anni, sono 30 femmine e 36 maschi), 90 decessi e 5.195 guarigioni,” spiega il dott. Luca Fusaro analizzando i dati.

“Si segnala una persona ricoverata in Ospedale, nel reparto di Terapia Intensiva, mentre sono 65 le persone seguite a livello domiciliare, di cui due in Italia.

Sono 19 le persone in quarantena domiciliare“.

I tamponi totali eseguiti “sono 76.261, di cui 24.780 su singole persone. Nell’ultima settimana sono stati eseguiti 790 tamponi, a fronte di 28 nuovi casi (tasso di positività su base settimanale al 3,54%) e 45 guarigioni“.

Nella tabella sottostante il dott. Fusaro ha riepilogato l’andamento delle ultime tre settimane relativo ai tamponi effettuati, al totale dei nuovi casi di positività riscontrati, alla percentuale di nuovi positivi in rapporto al totale dei tamponi (tasso di positività) e le guarigioni.

Il totale delle vaccinazioni effettuate dall’inizio della campagna fino alla giornata di ieri “è di 46.562 di cui 22.583 persone vaccinate con la prima dose e 23.979 con la seconda dose o con la dose unica. Il 51,6% dei vaccinati sono femmine e il 48,4% sono maschi,” prosegue il dott. Fusaro.

“Ha completato il ciclo di immunizzazione il 77,11% della popolazione vaccinabile (tot. 31.097).

Nello specifico 18.978 prime dosi, 18.656 seconde dosi e 1.307 dose unica con vaccino Sputnik V e 3.605 prime dosi, 3.260 seconde dosi, 756 dosi uniche con vaccino Comirnaty (Pfizer/BioNTech).

Vaccinazioni turisti: 2.140 somministrazioni,” ha concluso.