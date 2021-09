Covid, Bartoletti (Fimmg): “noi medici di famiglia stiamo facendo molte prime dosi in queste settimane”

MeteoWeb

Pier Luigi Bartoletti, vicesegretario Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale) è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

In merito alle vaccinazioni, Bartoletti ha affermato: “Noi medici di famiglia stiamo facendo molte prime dosi in queste settimane, ci sono tante persone che chiedono di essere vaccinate. Anche tutti quelli che sono andati a vaccinarsi negli hub hanno sempre telefonato a noi prima e dopo“.

In riferimento ai medici ‘scettici’ sul vaccino, per Bartoletti “qualche sirena ogni tanto c’è, ma credo che ormai l’efficacia di questi vaccini abbia tolto ogni dubbio. Se non avessimo avuto i vaccini oggi saremmo in lockdown”.

Infine, sulla terza dose: “Credo che gli over 80 potranno vaccinarsi dai medici di famiglia, per le persone che hanno particolari patologie forse ci saranno centri specializzati, vedremo poi come sarà l’organizzazione”.