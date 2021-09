Covid, “il paracetamolo non funziona anzi aumenta il rischio di ricovero”: esperti smontano il protocollo del Ministero

MeteoWeb

“La febbre è uno dei sintomi più comuni durante le prime fasi del Covid-19, quando le persone utilizzano esclusivamente il paracetamolo”, scrivono gli autori di una lettera pubblicata su Journal of Medical Virology. Ricordiamo che la Tachipirina, farmaco che contiene il paracetamolo, è indicata tra i farmaci da assumere per il trattamento domiciliare del Covid-19 nel protocollo del Ministero della Salute. Ma nella lettera scritta dagli esperti dell’Università di Pavia e di Verona viene messo in luce un altro aspetto del paracetamolo nelle cure contro il Covid-19: più che un alleato, è un nemico per gli anziani.

“Nell’ottobre 2020, Sestili e Fimognari hanno riportato che il paracetamolo induce o peggiora il consumo di glutatione (GSH) nei pazienti anziani colpiti dal Covid-19 lieve, aumentando enormemente il rischio di un aggravamento del Covid-19 in questi pazienti. La riduzione del GSH è una condizione particolarmente grave per la risposta antinfiammatoria e antiossidante della persona ed è comprensibile che la sua riduzione sia determinante per il peggioramento del Covid-19. La riduzione dei livelli di GSH intracellulari e plasmatici è tipica nei pazienti anziani, soprattutto se sono affetti da sindrome metabolica, quindi se Sestili e Fimognari hanno ragione, i pazienti anziani con sintomatologia prodromica da Covid-19 non dovrebbero essere curati con il paracetamolo”, si legge nella lettera.

“Inoltre, Sestili e Fimognari hanno considerato l’ipotesi che la gravità del Covid-19 possa essere causata da un deficit di glucosio-6-fosfato deidrogenasi, che è parallelo alla riduzione di GSH. In realtà, in questi casi, è stato emesso un avviso sull’uso di Tylenol, che non è raccomandato. In Italia, una protesta civile da parte di alcuni medici, professionisti e dottori di famiglia sta espandendo il dibattito, persino in politica, su come curare al meglio il Covid-19 a casa. L’”eredità” civile di questi professionisti è stata organizzata per prevenire l’enorme preoccupazione degli anziani curati con del semplice paracetamolo, consigliati di aspettare sotto una terapia con paracetamolo per sintomi ridotti, per poi spesso subire una rapida esacerbazione e in molti casi persino la morte durante il ricovero”, scrivono gli esperti.

“Suter e colleghi recentemente hanno creato un algoritmo della migliore e più semplice terapia domiciliare per i sintomi lievi all’inizio del Covid-19 per evitare il ricovero. Nel loro studio osservazionale retrospettivo, la coorte di controllo (45 pazienti su 77, 58,44%) ha ricevuto il paracetamolo come terapia domiciliare, mentre nella coorte di pazienti che seguivano un protocollo raccomandato solo 6 su 86 (6,98%) hanno utilizzato il paracetamolo come terapia principale. Il tasso di ricovero era di 1,2% per i pazienti sottoposti al protocollo raccomandato e 13,1% per i pazienti che utilizzavano prevalentemente il paracetamolo, cioè 44 giorni cumulativi di ricovero (protocollo raccomandato) contro 481 (controlli). Queste evidenze dimostrano che utilizzare il paracetamolo a casa per curare i sintomi lievi di Covid-19, soprattutto negli anziani con comorbilità, ha aumentato notevolmente il rischio di ricovero per dispnea per polmonite interstiziale, aumentando quindi l’enorme preoccupazione di affollare le unità di terapia intensiva. La possibile causa di questa esacerbazione potrebbe essere l’attivazione di meccanismi protrombotici, attualmente riportati come principale causa patogenica del Covid-19, insieme alla disfunzione endoteliale. In realtà, il GSH modula le funzioni piastriniche e la trombosi venosa profonda, che potrebbero verificarsi nei casi gravi di Covid-19 e peggiora i livelli di GSH aumentando la glutatione perossidasi. Inoltre, il ricovero include anche il rischio aggiuntivo di avere una peggiore polmonite da Covid-19 a causa di infezioni contratte in ospedale, aumentando ancora il tasso di mortalità”, si legge nella lettera.

“L’uso di paracetamolo per ridurre la febbre dovrebbe essere considerato particolarmente sicuro, se non è ancora stato diagnosticato il Covid-19 lieve, almeno nell’intenzione professionale della maggior parte dei dottori. Dall’altra parte, la febbre è uno dei primi sintomi di una possibile infezione da SARS-CoV-2. La febbre solitamente è associata ad una sintomatologia infiammatoria (astenia, dolore muscolare, tosse) e se tra i professionisti sanitari sono diffuse informazione terapeutiche più corrette, ulteriori terapie, come farmaci antinfiammatori non steroidei, dovrebbero avere la priorità nelle loro raccomandazioni”, scrivono gli esperti.

“Nel 2019, secondo l’AIFA, il paracetamolo ha rappresentato l’11,4% dell’onere economico totale per farmaci terapeutici in Italia e il primo farmaco acquistato dalle unità sanitarie locali nel Paese a proprie spese. Questo è aumentato notevolmente nel 2020, raggiungendo un aumento di circa 50 confezioni al giorno ogni 10.000 abitanti a gennaio-febbraio 2020, rispetto alle 16-20 confezioni acquistate a dicembre 2019. Certo, sarebbe particolarmente inopportuno affermare che l’enorme aumento di pazienti anziani entrati nelle unità di terapia intensiva o il numero di decessi per stress respiratorio acuto e grave da Covid-19 possa avere la fonte causativa nell’assunzione di solo paracetamolo a casa, in attesa di un ulteriore consulto medico o nella speranza della scomparsa dei sintomi dolorosi. Tuttavia, sembra assolutamente confermato che i pazienti che utilizzavano il paracetamolo come terapia domiciliare elettiva nelle prime fasi dell’infezione da SARS-CoV-2 avevano un rischio più alto di essere ricoverati”, puntualizzano gli esperti.

“Il documento sulle linee guida fornito dal Ministero della Salute il 20 novembre 2020, poi aggiornato il 26 aprile 2021 aggiungendo farmaci antinfiammatori non steroidei per la gestione dei pazienti con Covid-19 a casa ed evitare che fossero ricoverati, suggeriva: “un approccio di vigile attesa” e “paracetamolo per curare i sintomi”. La probabilità di essere ricoverati nelle unità di terapia intensiva entro 10 giorni di “vigile attesa” potrebbe essere più alta del 65%. Quindi, sulla base di questa stima, si deve trarre una possibile conclusione. I motivi farmacologici di questo fallimento sono stati introdotti in questo documento e dovrebbero essere presi seriamente in considerazione per formulare nuovi protocolli di terapia e linee guida approvate”, si legge nella lettera.

“L’avviso deve essere preso in considerazione, quando si considera il paracetamolo in anziani con una sintomatologia di presunta infezione da SARS-CoV-2, prima che sia confermata da un tampone”, concludono gli esperti.