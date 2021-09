Covid: in Florida si tornerà a scuola senza l’obbligo di mascherine, alcuni istituti scolastici si ribellano

MeteoWeb

La Florida ha deciso: a scuola niente mascherine. È tornata infatti in vigore l’ordinanza del governatore repubblicano Ron DeSantis che abolisce l’obbligo di indossare le mascherine per gli studenti delle scuole della Florida. La prima corte d’appello distrettuale ha ribaltato la decisione di un giudice di Tallahassee che 2 giorni fa aveva sospeso l’applicazione del divieto dell’obbligo di indossare le mascherine negli istituti scolastici. Ora lo Stato può quindi riprendere i suoi sforzi per imporre sanzioni finanziarie ai 13 consigli scolastici della Florida che attualmente non rispettano il divieto. Il Dipartimento della Pubblica Istruzione degli Stati Uniti ha avviato un programma di sovvenzioni per i distretti scolastici in crisi perchè applicano misure anti-Covid, come imporre le mascherine obbligatorie.