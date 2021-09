Covid, l’immunologa Antonella Viola: “siamo fuori dalla pandemia, la nuova emergenza ora rischia di diventare l’ansia da virus”

MeteoWeb

Secondo l’immunologa dell’università di Padova Antonella Viola “siamo già fuori dalla pandemia. Ci siamo svegliati in un nuovo giorno in cui conviviamo con un nuovo virus e di conseguenza ogni tanto dovremmo usare le mascherine nei luoghi chiusi, dovremmo usare i green pass ancora per un po’, ma abbiamo avuto un’estate normale, siamo qui a chiacchierare tranquillamente“, ha dichiarato l’esperta in un’intervista a Il Messaggero. “Dobbiamo adattarci a una nuova convivenza, ma non continuiamo a pensare che siamo ancora in emergenza, perché altrimenti la vera emergenza diventerà l’ansia da pandemia nelle persone“, ha sottolineato l’immunologa.

In merito alle posizioni diverse assunte sul Coronavirus dai vari scienziati, Viola ha affermato: “Ci sono state nella prima fase della pandemia posizioni diverse perché non si conosceva esattamente quello che stava accadendo. La scienza è dubbio, a maggior ragione nei confronti di una cosa completamente nuova. C’era chi diceva “è una banale influenza”, chi “è una cosa molto seria”. È stata una fase di confusione dovuta al fatto che alcuni colleghi hanno sbagliato. A qualcuno è stato dato troppo spazio. Il problema è che è stata spettacolarizzata la pandemia”. Nella seconda fase “le cose sono cambiate. Oggi siamo tutti allineati. Le differenze sono sottilissime. Sono differenze di stile, di personalità non di contenuto scientifico“.