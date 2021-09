MeteoWeb

“Con questi dati, ora, occupiamoci del 99,5% di coloro che muoiono d’altro“: lo ha scritto su Twitter il primario del San Raffaele di Milano Alberto Zangrillo, pubblicando un grafico in cui mostra i dati relativi al Covid del suo ospedale nella settimana dall’11 al 18 settembre.

Dei 1215 accessi in pronto soccorso, 16 sono stati per Covid (1,3%), e 6 di questi sono stati ricoverati (0,5%): 4 in bassa intensità (uno non vaccinato e 3 vaccinati) e 2 (non vaccinati) in alta.