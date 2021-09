Dal dolore al braccio alla febbre: come segnalare le reazioni avverse dei vaccini

MeteoWeb

“Il vaccino rimane il sistema di gran lunga migliore e scientificamente testato per difendersi dal Covid-19. A fronte di un rischio limitato offre una protezione quasi totale dal rischio di conseguenze gravi per la malattia che ha messo in ginocchio il mondo. Ci sono, però, alcune reazioni minori che possono emergere“: è quanto afferma il Codacons in una nota.

L’associazione invita a segnalare gli eventuali effetti avversi: “Il sistema migliore per segnalare qualunque problema alle autorità è recarsi a questo link https://bit.ly/reazioni_avverse_farmaco e seguire la procedura guidata messa a disposizione dall’agenzia del farmaco (AIFA). Potreste essere anche ricontattati per ulteriori chiarimenti sulla vostra situazione di salute e vi verrà dato in modo tempestivo tutto il supporto necessario.

Non sottovalutate le reazioni avverse: segnalate il prima possibile!

Se siete a conoscenza di altre problematiche vaccinali potete contattarci a info@codaconslombardia.it“.