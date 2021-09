Dal Giappone alle Hawaii: messaggio in bottiglia ritrovato dopo 37 anni

MeteoWeb

Partita dal Giappone 37 anni fa, una bottiglia contenente un messaggio è stata rinvenuta su una spiaggia di un’isola delle Hawaii, a circa 6mila km di distanza.

Secondo quanto riporta il quotidiano giapponese Mainichi, la bottiglia è stata trovata da una bambina hawaiana di 9 anni, Abbie Graham, e conteneva un biglietto inviato da una scuola superiore nell’ambito di un esperimento per monitorare le correnti dell’oceano.

La bottiglia è stata affidata al mare nel 1984 da studenti del club di scienze naturali della scuola superiore di Choshi, nella prefettura orientale di Chiba.

Sul biglietto sono riportati i riferimenti del mittente in giapponese, inglese e portoghese, il luogo di partenza e la richiesta di contattare la scuola in caso di ritrovamento. Abbie ha contattato la Choshi High School, inviando tutti i suoi dati, con un disegno nel quale ha ritratto se stessa e la sorella mentre mangiano dei sushi.

La bottiglia è stata ritrovata a giugno e la bambina si è messa in contatto con la scuola a inizio settembre. Il vice preside si è detto molto sorpreso dal ritrovamento.