Record mondiale per l’italiano Dario Costa: vola a 245 km/h dentro due gallerie ad un metro dall’asfalto – VIDEO

Poco dopo l’alba di sabato 4 settembre, Dario Costa, pilota e stuntman italiano, ha scritto un nuovo capitolo nella storia dell’aviazione. Costa, 41 anni, ha volato su un aereo da corsa attraverso gli stretti confini di due tunnel automobilistici appena fuori da Istanbul. Nella quasi oscurità e circondato dall’arco in cemento delle pareti, Costa ha eseguito un complicato decollo all’interno del primo tunnel, ha attraversato un’intercapedine a cielo aperto e poi ha continuato il suo volo a 245km/h attraverso il secondo tunnel; il tutto volando a meno di 1 metro dall’asfalto e con circa 4 metri di distanza tra le punte delle ali e le pareti (vedi video in fondo all’articolo).

Uno dei momenti più importanti è stato quando l’aereo è arrivato nell’intercapedine di 360 metri tra i tunnel, che ha esposto l’aereo leggero ai venti laterali mentre Costa si preparava ad entrare nel secondo tunnel. “Tutto sembrava accadere così velocemente, ma quando sono uscito dal primo tunnel, l’aereo ha iniziato a spostarsi verso destra a causa dei venti laterali e nella mia testa, tutta ha rallentato in quel momento. Ho reagito e mi sono concentrato solo sul riportare l’aereo sulla giusta traiettoria per entrare nell’altro tunnel. Poi nella mia mente, tutto ha accelerato di nuovo”, ha spiegato Costa. Il 41enne ha poi continuato ad andare a 245km/h mentre gestiva cambiamenti nella pendenza e nella forma del secondo tunnel. Quando l’aereo è uscito dal secondo tunnel, il pilota italiano ha eseguito un giro di festeggiamento prima di atterrare.

Dal decollo all’uscita del secondo tunnel, il volo ha coperto una distanza di 2,26km. In meno di 44 secondi, Costa ha stabilito un nuovo Guinness World Record, più altri 4 record. Il volo, infatti, è stato riconosciuto con un Guinness World Record per il tunnel più lungo percorso con un aeroplano (1.730 metri). Gli altri record sono: primo volo aereo in un tunnel, volo più lungo sotto un ostacolo solido, primo volo in aeroplano attraverso due tunnel e primo decollo di un aeroplano da un tunnel.

“Non ho mai volato in un tunnel in vita mia – nessuno lo aveva mai fatto – quindi c’era un grande punto interrogativo nella mia testa se tutto sarebbe andato come previsto. È stato un grande sollievo, naturalmente, ma l’emozione principale è stata una grandissima felicità. Per me, è un altro sogno che si avvera”, ha dichiarato Costa.

Con oltre 20 anni di esperienza di volo e numerose imprese aeronautiche all’attivo, Costa ha accumulato oltre 5.000 ore in aria, oltre la metà delle quali in acrobazie aeree ad alte prestazioni. È diventato anche il primo italiano a vincere nella Red Bull Air Race Challenger Class. Costa sognava questa impresa nei tunnel da anni.

Di seguito, il video dell’incredibile volo di Dario Costa.