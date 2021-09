Domenica con maltempo e crollo delle temperature al Sud: punte di 55mm in Calabria, +20°C a Catania e Cosenza – VIDEO

MeteoWeb

Domenica di maltempo al Sud. Tra le regioni più colpite, ci sono Sicilia, Calabria e Puglia, dove si registrano i dati pluviometrici maggiori. Segnaliamo: 55mm a Staiti, 50mm a Canicattì, 44mm ad Altamura, 43mm a Gioi Cilento, 41mm a Punta Stilo, 29mm a Crispiano. Spiccano anche i 50mm di Sezze, in provincia di Latina, e i 34mm di Latina.

La pioggia che si è abbattuta su Napoli e provincia ha causato allagamenti in Cupa San Michele, Via Sant’Anna e via Mazzini a San Giorgio a Cremano (Napoli). Tecnici del Comune e agenti della Polizia Municipale sono stati richiamati in servizio e al momento sono al lavoro per gestire il problema.

I temporali hanno contribuito a far crollare le temperature, con +20°C registrati a Catania e Cosenza in pieno giorno, +21°C a Catanzaro, +22°C a Brindisi, +23°C a Crotone.

Di seguito, le immagini del nubifragio con grandine che ha colpito Altamura, nel Barese.