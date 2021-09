MeteoWeb

Venerdì 17 settembre alle ore 21, nella cornice unica dell’Osservatorio Gravitazionale Europeo (EGO) a Cascina, si terrà “E quindi uscimmo a riveder le stelle – conversazioni cosmiche fra Dante e le onde gravitazionali” un evento per scoprire il cosmo di Dante Alighieri e come oggi ascoltiamo e raccontiamo l’Universo.

Ad esplorare questo argomento saranno Lina Bolzoni, storica della Letteratura Italiana della Scuola Normale Superiore, Stavros Katsanevas, fisico e direttore dell’Osservatorio Gravitazionale Europeo e Riccardo Pratesi, docente di matematica e studioso e verseggiatore della Divina Commedia. L’ensemble polifonico corso A Ricuccata offrirà invece un’originale versione cantata dei Canti della Commedia. Il tutto accompagnato dall’humor dissacrante di David Riondino, che modererà la discussione.

L’evento, organizzato da EGO in collaborazione con il Comune di Cascina e Il Museo della Grafica di Pisa, si terrà in occasione delle celebrazioni legate all’anno di Dante, il 700esimo anniversario della sua morte, che ricorre il 14 settembre.

“La coincidenza dell’anniversario della morte di Dante con quello della prima rivelazione di onde gravitazionali, avvenuta il 15 Settembre del 2015 ci è sembrata una bellissima occasione per far dialogare e contaminare i saperi – ha affermato Stavros Katsanevas, direttore dell’Osservatorio Gravitazionale Europeo. In questa serata proveremo a far incontrare il Cosmo di Dante multisensoriale e ‘multimediale’ raccontato dalla prof Bolzoni con la nostra visione contemporanea dell’Universo, che abbiamo imparato ad ascoltare su molti canali diversi”

L’ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, per accedere all’evento è necessario esibire il green pass. La prenotazione è obbligatoria, per prenotare scrivere a info@ego-gw.it.