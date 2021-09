E’ raddoppiato il numero di giorni di caldo estremo nel mondo: quest’estate temperature record di 48,8°C in Italia e 49,6°C in Canada

MeteoWeb

Secondo un’analisi globale della BBC, il numero di giorni estremamente caldi ogni anno nel mondo in cui la temperatura raggiunge i 50°C è raddoppiato dagli anni ’80. Ora si verificano anche in più aree del globo rispetto a prima, presentando sfide senza precedenti per la salute umana e per il modo in cui viviamo. Il numero totale di giorni sopra i 50°C è aumentato in ogni decennio dal 1980. In media, tra il 1980 e il 2009, le temperature hanno superato quella soglia circa 14 giorni all’anno.

Il numero è salito a 26 giorni all’anno tra il 2010 e il 2019. Nello stesso periodo, le temperature di 45°C e superiori si sono verificate in media per due settimane in più all’anno. “L’aumento può essere attribuito al 100% alla combustione di combustibili fossili“, afferma il dott. Friederike Otto, direttore associato dell’Environmental Change Institute presso l’Università di Oxford. Man mano che il mondo intero si riscalda, le temperature estreme diventano sempre più probabili. Il calore elevato, però, può essere mortale per l’uomo e la natura, e può causare gravi problemi a edifici, strade e sistemi di alimentazione.

Le temperature di 50°C si verificano prevalentemente nelle regioni del Medio Oriente e del Golfo. E dopo le temperature record di 48,8°C in Italia e 49,6°C in Canada quest’estate, gli scienziati hanno avvertito che altrove si verificheranno giorni oltre i 50°C a meno che non riduciamo le emissioni di combustibili fossili. “Dobbiamo agire rapidamente. Più velocemente riduciamo le nostre emissioni, meglio staremo tutti”, afferma il dottor Sihan Li, ricercatore sul clima presso la School of Geography and the Environment dell’Università di Oxford.

“Con le emissioni continue e la mancanza di azione, non solo questi eventi di caldo estremo diventeranno più gravi e più frequenti, ma la risposta alle emergenze e il recupero diventeranno più impegnativi”, avverte il dott. Li.

L’analisi della BBC ha anche scoperto che nell’ultimo decennio le temperature massime sono aumentate di 0,5°C rispetto alla media a lungo termine dal 1980 al 2009. Ma questi aumenti non sono stati avvertiti allo stesso modo in tutto il mondo: l’Europa orientale, l’Africa meridionale e il Brasile hanno visto alcune temperature massime aumentare di oltre 1°C e parti dell’Artico e del Medio Oriente hanno registrato aumenti di oltre 2°C.

Gli scienziati chiedono un’azione urgente da parte dei leader mondiali in occasione del vertice delle Nazioni Unite a Glasgow a novembre, in cui ai governi verrà chiesto di impegnarsi in nuovi tagli delle emissioni per limitare l’aumento della temperatura globale.

Impatti del caldo estremo

Questa analisi della BBC lancia una serie di documentari intitolata Life at 50°C che indaga su come il calore estremo sta influenzando la vita in tutto il mondo. Anche sotto i 50°C, le alte temperature e l’umidità possono creare gravi rischi per la salute. Secondo uno studio della Rutgers University negli Stati Uniti pubblicato lo scorso anno, fino al 2100, se gli attuali livelli di riscaldamento globale continueranno, fino a 1,2 miliardi di persone in tutto il mondo potrebbero dover affrontare condizioni di stress da caldo, ovvero almeno quattro volte più di quelli colpiti oggi.

Le persone si trovano anche ad affrontare scelte difficili poiché il paesaggio intorno a loro cambia, dato che il caldo estremo rende più probabile la siccità e gli incendi. Sebbene altri fattori possano contribuire, il cambiamento climatico è anche un’importante forza trainante della desertificazione.

Lo sceicco Kazem Al Kaabi è un coltivatore di grano di un villaggio dell’Iraq centrale. La terra intorno a lui una volta era abbastanza fertile da sostenere lui e i suoi vicini, ma è diventata gradualmente arida e sterile. “Tutta questa terra era verde, ma tutto questo non c’è più. Ora è un deserto, siccità”. Quasi tutti gli abitanti del suo villaggio si sono trasferiti per cercare lavoro in altre province. “Ho perso mio fratello, cari amici e vicini leali. Hanno condiviso tutto con me, anche le mie risate. Ora nessuno condivide niente con me, sono solo faccia a faccia con questa terra vuota”.