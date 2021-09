Eruzione alle Canarie, cresce l’esplosività: voli sospesi e ordini di stare a casa

MeteoWeb

Le autorita’ delle Canarie hanno ordinato di non uscire di casa agli abitanti di alcune localita’ dell’isola di La Palma, a causa della maggior intensita’ dei “fenomeni esplosivi” legati all’eruzione del vulcano Cumbre Vieja. L’ordine vale per Tajuya, Tacande de Abajo e parte di Tacande de Arriba, frazioni del comune di El Paso. Alcuni effetti di questa esplosivita’ vulcanica sono “la maggior portata” del materiale espulso dal vulcano e “un’intensa emissione di cenere”.

Le compagnie aeree Binter e Canaryfly hanno cancellato i voli con partenza o arrivo a La Palma. Anche Iberia ha cancellato un volo per La Palma. Binter ha sospeso anche quelli per l’isola di La Gomera.

Sull’isola, rimangono evacuate circa 6.000 persone, sono attive due colate di lava, una quasi ferma ed una in lieve movimento verso la costa. Sono stati sepolti ormai 240 ettari di terreno, secondo l’ultimo aggiornamento del Dipartimento di Sicurezza Nazionale spagnolo, pubblicato stamattina. In una nota è stato precisato che la lava si estende per circa 3,8 km, raggiunge altezze di 10-12 metri ed è arrivata a 2,1 km dalla costa. Secondo il sistema europeo Copernicus, il materiale vulcanico ha già distrutto circa 390 edifici.

La colonna di gas espulsa dal Cumbre Vieja raggiunge i 4.500 metri di altezza.