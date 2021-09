Spettacolare eruzione del Cumbre Vieja alle Canarie, la lava si avvicina alle case: migliaia di evacuati a La Palma – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Si intensifica l’eruzione del vulcano Cumbre Vieja sull’isola di La Palma, alle Canarie, iniziata nel pomeriggio di domenica 19 settembre. Lava e altro materiale piroclastico continua a fuoriuscire dal vulcano. Potrebbero essere addirittura sette i punti da cui sta fuoriuscendo il materiale vulcanico, secondo l’Istituto di Vulcanologia delle Canarie. La lava continua ad avanzare lentamente verso la costa di La Palma, travolgendo alcune strade e arrivando alle porte di alcune case, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto e i video in fondo all’articolo.

È in corso l’evacuazione di almeno 5.000 persone dalle loro abitazioni. La Guardia Civil spagnola ha comunicato che nelle prossime ore si potrebbe arrivare a 10.000 sfollati. Le autorità hanno chiesto di non avvicinarsi alla zona dell’eruzione, chiedendo alla popolazione delle zone a rischio di La Palma di proteggersi dalla cenere e di chiudersi in casa nel caso ne cadesse nelle vicinanze.

Pompieri e militari si stanno attivando per affrontare le conseguenze dell’eruzione. Angel Victor Torres, presidente della regione delle Canarie, ha chiesto “prudenza” ai residenti aggiungendo che “è una fortuna che si stia verificando in una zona scarsamente popolata”. Il premier spagnolo Pedro Sanchez è arrivato sull’isola per seguire da vicino l’emergenza.

L’eruzione del vulcano Cumbre Vieja è stata preannunciata da uno sciame sismico iniziato l’11 settembre. Dall’inizio dello sciame sismico, la cui scossa di maggiore intensità è stata registrata stamattina con un terremoto di magnitudo 4.2, era stato innalzato il livello di allerta per rischio vulcanico sull’isola di La Palma. Da quando è iniziato questo sciame sismico, l’Istituto Geografico Nazionale ha registrato più di 6.600 piccoli terremoti nell’area di Cumbre Vieja.

La Cumbre Vieja è uno dei complessi vulcanici più attivi delle Isole Canarie: due delle ultime tre eruzioni registrate sulle isole hanno avuto luogo proprio in questa zona, quella al vulcano San Juan, nel 1949, e quella alla Teneguia, nel 1971.