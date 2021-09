Eruzione del vulcano Cumbre Vieja alle Canarie: due colate attive, 240 ettari di terreno sepolti dalla lava

MeteoWeb

Prosegue l’eruzione del vulcano Cumbre Vieja sull’isola di La Palma (Canarie): sono attive due colate di lava, una quasi ferma ed una in lieve movimento verso la costa. Sono stati sepolti ormai 240 ettari di terreno, secondo l’ultimo aggiornamento del Dipartimento di Sicurezza Nazionale spagnolo, pubblicato stamattina.

In una nota è stato precisato che la lava si estende per circa 3,8 km, raggiunge altezze di 10-12 metri ed è arrivata a 2,1 km dalla costa.

La colonna di gas espulsa dal Cumbre Vieja raggiunge i 4.500 metri di altezza.

Secondo il sistema europeo Copernicus, il materiale vulcanico ha già distrutto circa 390 edifici.

Le autorità hanno confermato nella zona interessata la presenza di nubi di cenere, ma, per il momento, non sono stati riscontrati valori della qualità dell’aria preoccupanti per la salute.