Vulcano Popocatepetl in attività da giorni: esplosioni e colonne di cenere in Messico – FOTO

Da giorni, il vulcano Popocatepetl, in Messico, registra una importante attivita’ e questa mattina ha generato un’esplosione che ha provocato una colonna di vapore, gas e cenere di 3 chilometri di altezza (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Per questi motivi, il vulcano resta sotto costante monitoraggio.

“Alle 05:49 e’ stata rilevata un’esplosione che ha generato una colonna di vapore, gas e basso contenuto di ceneri alta 3.000 metri”, ha scritto la Protezione civile messicana su Twitter. Nelle ore precedenti erano state registrate altre esplosioni. La popolazione e’ stata invitata a non avvicinarsi al vulcano, in particolare al cratere, a causa del pericolo rappresentato dalla caduta di frammenti. E in caso di forti piogge, e’ stato raccomandato di allontanarsi per il pericolo di colate di fango e detriti.

Il vulcano Popocatepetl, il secondo piu’ alto del Paese nordamericano con circa 5.400 metri sul livello del mare, si trova nel Messico centrale, circa 70 chilometri a sud-est della capitale, Citta’ del Messico. Negli ultimi anni ha registrato diversi episodi di attivita’.