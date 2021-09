MeteoWeb

Sul sito web dei supermercati Coop è stato pubblicato un avviso di richiamo per farina, preparato per pane e pizza. Si tratta del prodotto a marchio Rue Flambée Srl, denomicato Preparato per Pane e Pizza Chef Nick Srl.

La farina è stata richiamata per presenza di ossido di etilene in un ingrediente, la farina di semi di carrube. Ai consumatori è richiesto di riconsegnare eventuali confezioni acquistate, ma esclusivamente per quanto riguarda il lotto n° 160421, data di scadenza: 16-10-23.