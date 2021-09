Forti temporali in atto in Liguria: il maltempo si sposta sul Levante, picchi di 171 mm a Fallarosa e 142 a Torriglia Garaventa [VIDEO]

MeteoWeb

La convergenza tra un flusso settentrionale in uscita dalla valle del Turchino e lo scirocco in risalita dal Tirreno ha innescato lo sviluppo di una struttura temporalesca sull’area genovese che dal medio-ponente ha lentamente ruotato il proprio asse verso il levante ligure.

Le precipitazioni insistono sul settore centrale interessando anche la fascia costiera del Levante.

Nell’ultimo aggiornamento Regione Liguria ha comunicato che le cumulate orarie più significative registrate sono: Fallarosa (Torriglia) 129,6 (15,6 millimetri in 5 minuti, 38,8 in 15 e 77 in 30 minuti), Torriglia Garaventa 105,5, Davagna 75 (16,8 in 5 minuti), Creto 72,4, Montoggio 67,6, 63,6 La Presa (Bargagli) 63,6, Sella Giassina (Neirone) 62, Loco Carchelli (Rovegno) 57,4, Genova Geirato 55,8, Vicomorasso (Sant’Olcese) 54. Nell’ultima ora il valore massimo sono i 97,2 millimetri di Torriglia Garaventa.

Per quanto riguarda le cumulate totali, si segnalano: 171,6 a Fallarosa, 142,2 a Torriglia Garaventa, 104,8 a Creto.

Genova è stata interessata da un’importante tempesta di fulmini: uno di questi è caduto su un albero innescando un incendio. Anas ha chiuso al traffico, in entrambe le direzioni, una galleria sull’Aurelia ad Arenzano proprio per le forti piogge.

E’ in vigore l’allerta meteo per temporali.

Ecco modalità, orari e zone coinvolte:

ponente (zone A, D, bacini piccoli e medi): gialla dalle 4 alle 15 di oggi

centro levante (zona B, C, E, bacini piccoli e medi): gialla dalle 4 alle 6, poi arancione fino alle 15, quindi gialla fino alle 18

bacini grandi di C ed E: gialla dalle 6 alle 15

