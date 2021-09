Fraser Island tornerà al nome indigeno: si chiamerà K’gari, che significa ‘paradiso’

MeteoWeb

L’area del patrimonio mondiale dell’UNESCO situata intorno all’isola di Fraser è tornata al nome usato dai suoi proprietari tradizionali: K’gari, che significa “paradiso”. A deciderlo è stato il governo del Queensland. La gente di Butchulla domenica ha celebrato il cambio di nome. Il Queensland Parks and Wildlife Service aveva ribattezzato il parco nazionale K’gari in Fraser Island nel 2017.

Jade Gould, funzionario della Butchulla Aboriginal Corporation, ha spiegato che la sua gente ha fatto una campagna per anni per il cambio di nome. “Il nome Fraser Island è un tributo a Eliza Fraser, una donna la cui narrativa ha portato direttamente al massacro e all’espropriazione del popolo Butchulla“, ha affermato in una nota. “Una parola che significa paradiso in lingua Butchulla è un nome molto più appropriato per un luogo così iconico”.

Il ministro dell’Ambiente del Queensland Meaghan Scanlon ha dichiarato che il governo inizierà presto i colloqui con il popolo Butchulla e altre parti interessate per rinominare formalmente l’isola. Ha spiegato che il governo ha già rinominato un certo numero di posti, tra cui Naree Budjong Djara National Park a Minjerribah (North Stradbroke Island) e Gheebulum Kuunngai National Park Mulgumpin (Moreton Island). “Il governo di Palaszczuk riconosce il patrimonio e le culture aborigene e dell’isola dello Stretto di Torres, che rappresentano un legame duraturo e continuo con il Paese da oltre 60.000 anni”, ha affermato Scanlon.

Il direttore generale del Kingfisher Bay Resort Group dell’isola, David Hay, ha affermato che la sua azienda ha sostenuto la spinta del popolo Butchulla per il ripristino del nome. “Questo cambiamento non sarebbe potuto arrivare in un momento migliore mentre emergiamo dal COVID e lavoriamo per attirare i viaggiatori nazionali e internazionali nella regione e nell’isola“, ha affermato. “Non è mai stata pronunciata una parola più vera: K’gari è davvero il paradiso”.

K’gari era originariamente conosciuta dagli europei come Great Sandy Island prima di essere cambiata in Fraser Island dopo che la scozzese Eliza Fraser vi fece naufragio nel 1836. La signora Fraser è stata poi salvata da un evaso e riportata a Moreton Bay, ora Brisbane. Inizialmente ha affermato di essere stata maltrattata dagli indigeni locali sull’isola, ma ha cambiato il suo racconto diverse volte. Il deputato del Partito Nazionale Liberale Jarrod Bleijie era contrario al cambio di nome in K’gari, tanto da twittare: “Sono andato in vacanza a Fraser Island per tutta la vita e continuerò ad andare a FRASER ISLAND per il resto, nonostante ciò che ha svelato @AnnastaciaMP” (AnnastaciaMP altri non è che il premier del Queensland Annastacia Palaszczuk, ndr).