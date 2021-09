Gli scienziati “resusciteranno” un mammut entro il decennio, “ne porteremo migliaia in Siberia”

MeteoWeb

Sono trascorsi più di 10.000 anni da quando i mammut lanosi vagavano per il pianeta e un gruppo di scienziati vuole utilizzare la tecnologia di editing genetico per resuscitare le creature. Una start-up di nome Colossal ha annunciato di avere ottenuto finanziamenti che potrebbero riportare in Siberia migliaia di mammut lanosi.

“Questa è una pietra miliare per noi“, ha dichiarato George Church, genetista ad Harvard e al Massachusetts Institute of Technology (MIT), in un’intervista a Carl Zimmer per il New York Times.

Le precedenti discussioni sulla resurrezione di animali estinti da tempo come il mammut lanoso sono state in gran parte teoriche, ma Colossal ha compiuto molti dei primi passi necessari per resuscitare la creatura utilizzando una tecnologia di modifica genetica chiamata CRISPR. Poiché i mammut lanosi e gli elefanti asiatici condividevano un antenato comune circa 6 milioni di anni fa, Church era ottimista sul fatto di poter riscrivere il DNA degli elefanti per produrre qualcosa che assomigliasse e si comportasse come un mammut usando CRISPR, che funge da strumento copia e incolla per il codice genetico.

“Il nostro obiettivo è creare un elefante resistente al freddo, ma sembrerà e si comporterà come un mammut“, ha dichiarato Church a Ian Sample del Guardian. “Non stiamo cercando di ingannare qualcuno, vogliamo qualcosa che sia funzionalmente equivalente al mammut, che trascorra il suo tempo a -40°C“.

Gli scienziati hanno confrontato i genomi ricavati da frammenti sopravvissuti di DNA di mammut lanoso con quelli dei moderni elefanti e hanno individuato le maggiori differenze. Modificando alcuni geni per produrre peli più densi o uno strato di grasso più spesso, il team spera di creare un animale con caratteristiche simili a quelle dei mammut. Church e i suoi colleghi hanno in programma di creare un utero artificiale di mammut rivestito di tessuto derivato da cellule staminali per far crescere il feto. Sono ottimisti sul fatto che produrranno un ibrido elefante-mammut entro i prossimi anni e sperano di avere un mammut lanoso completo entro il decennio.

Il team di Colossal afferma che il progetto è più di una trovata scientifica: il ritorno dei mammut potrebbe giovare al paesaggio artico riducendo il muschio e aumentando le praterie, secondo il New York Times. I critici affermano che ci sono poche prove che i mammut possano aiutare in questo senso, e raccomandano invece modi più efficaci per ripristinare l’ambiente rispetto alla resurrezione di creature estinte da tempo.

“Non c’è assolutamente nulla che indichi che mettere in circolazione i mammut avrà alcun effetto sui cambiamenti climatici“, ha dichiarato Love Dalén, paleogenetista presso il Centro di Paleogenetica di Stoccolma, in Svezia, in un’intervista a Katie Hunt per la CNN.

Anche se Colossal riuscisse a portare a termine l’impresa, il revival in stile Jurassic-Park crea dubbi e preoccupazione nella comunità scientifica: ci sono numerosi dilemmi etici che circondano la resurrezione di animali estinti, specialmente se si considera che gli scienziati non sanno molto della loro biologia e del loro comportamento.

In ogni caso, il team ha ancora grandi ostacoli da superare prima che i piccoli di mammut corrano nella tundra siberiana, inclusa la costruzione di un utero artificiale che possa ospitare un feto di 90 kg per il suo periodo di gestazione di quasi due anni.