Grandine come arance in Toscana, le incredibili immagini da Bivigliano: “bombe di ghiaccio” dal cielo, auto crivellate – FOTO e VIDEO

Una violenta grandinata, con chicchi che hanno raggiunto gli 8cm di diametro, ha provocato una grande distruzione a Bivigliano, nel Mugello (Firenze). Le immagini che emergono a seguito del violento fenomeno di maltempo, verificatosi domenica 26 settembre, sono davvero incredibili.

Nei video in fondo all’articolo e nelle foto della gallery scorrevole in alto, si vedono vere e proprie “bombe di ghiaccio” precipitare dal cielo, facendo strage di auto, tetti, arredamenti esterni e colture. Il suolo è ricoperto dai grossi pezzi di ghiaccio, sopra un tappeto verde determinato dalla vegetazione distrutta. Tutto intorno è una scena di devastazione, con innumerevoli auto con i vetri in frantumi e le carrozzerie crivellate. Anche i tetti delle case sono stati danneggiati dalla grandine grossa come arance. Tavoli e gazebo esterni sono stati distrutti.

Grandine di tali dimensioni è un fenomeno raro per la Toscana ed eccezionale di per sé. Oltre ad ingenti danni, il maltempo ha anche provocato 12 feriti e 10 sfollati nel Fiorentino.