Green Pass, decreto votato solo da 295 deputati: favorevoli 259 ma i posti vuoi erano molti

Solo 295 deputati hanno partecipato alla votazione finale sul dl Green pass. Presenti in aula, al netto degli assenti ‘giustificati’ per missione, c’erano meno della metà dei deputati. I tanti posti vuoti (anche se l’assemblea, per ragioni di sicurezza sanitaria dovuta al Covid, è distribuita parte nell’emiciclico e parte in Transatlantico) si sono notati ancor prima che il display dell’aula rendesse ufficiale il risultato: 295 presenti, 293 votanti, favorevoli 259, contrari 34 e due astensioni. Ad ogni modo tutti i gruppi, chi più chi meno, erano largamente sottorappresentati.

La Lega aveva in aula 45 deputati su 132 (20 in missione) con uno striminzito 34% di presenza. Poco sopra, al 35%, è il dato di Fi con 27 presenti su 76 e 10 onorevoli in missione. Il Pd è al 52,6% con 49 votanti su 93 (20 in missione); Fdi al 54% con 20 presenti su 37 (4 assenti giustificati) e il M5s al 64,7% con 103 votanti su 159 e 30 in missione. Da registrare infine i voti in dissenso dal gruppo di Veronica Giannone (Fi) e di Guido De Martini (Lega). I due astenuti sono Vittorio Sgarbi e Rosa Menga, ex 5Stelle ora al gruppo Misto.

La misura inasprirà dunque l’utilizzo del Green Pass: multe da 400 a mille euro per il personale, anche esterno, che verrà trovato sprovvisto del lasciapassare verde nelle scuole e nelle università, ma anche per i lavoratori che, nelle Rsa, non hanno rispettato l’obbligo vaccinale. La sanzione sarà applicata anche ai dirigenti e ai datori di lavoro chiamati a vigilare attuando i controlli.

“Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e dell’alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID19 di cui all’articolo 9, comma 2“, si legge nella bozza del decreto approvato oggi in Cdm.

“Le disposizioni di cui all’articolo 9-ter si applicano anche al personale scolastico dei servizi educativi per l’infanzia, dei corsi serali e dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (C.p.i.a.), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.). Le verifiche di cui al comma 4 dell’articolo 9-ter sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle predette istituzioni“, si legge ancora.