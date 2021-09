Green Pass obbligatorio per i lavoratori, Alessandro Barbero: “E’ rischioso, il governo si dovrebbe assumere la responsabilità dell’obbligo vaccinale”

MeteoWeb

Lo storico di fama internazionale Alessandro Barbero era deciso: “Dopo il polverone dei giorni scorsi mi ero promesso di non tornare sull’argomento“, ma ora ha dovuto interrompere il suo silenzio per tornare a commentare la scelta del governo di rendere obbligatorio il Green Pass per tutti i lavoratori. “Non è quello che mi sarei aspettato. Un’altra cosa sarebbe stato imporre un obbligo vaccinale di cui il governo si sarebbe dovuto assumere la responsabilità per tutti i cittadini“, spiega Barbero, che precisa come “l’idea di affidare alle aziende un compito di controllo sui loro lavoratori è una cosa rischiosa che va contro quello che la sinistra ha cercato per tradizione di evitare, e cioè che gli imprenditori avessero troppo potere di controllo su quello che fanno i loro lavoratori. A me personalmente questo preoccupa e non è quello che avrei voluto“.

“Siamo in un’epoca in cui ci preoccupiamo un po’ all’idea che i governi possano esigere una fedeltà da parte dei cittadini senza assumersi a loro volta fino in fondo le loro responsabilità“, conclude lo studioso.