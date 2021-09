La Puglia al centro dell’universo aerospaziale mondiale, Emiliano: “Grottaglie pronta per i voli suborbitali”

MeteoWeb

Comincia oggi all’aeroporto Marcello Arlotta di Taranto–Grottaglie, il Mediterranean Aerospace Matching (Mam), il primo evento internazionale aerospaziale ideato e organizzato in Puglia. Tra le presenze internazionali e le dimostrazioni di volo, la manifestazione ha attratto curiosità e interesse.

Il Mam si articola in un programma fitto di appuntamenti che mette la Puglia al centro dell’universo aerospaziale mondiale. Presenti le più importanti multinazionali al mondo di settore, alte cariche istituzionali (i Ministeri degli Affari Esteri e delle Infrastrutture, le Agenzie Spaziali italiana ed europea Asi ed Esa, l’Enac, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, l’Agenzia Ice), startup e Pmi innovative nel campo aerospaziale. Ma anche la Regione Puglia con le sue agenzie e partecipate Arti e Puglia Sviluppo, Aeroporti di Puglia, le Università pugliesi, il Politecnico di Bari e il Distretto tecnologico aerospaziale (Dta). Più di 90 relatori nazionali e internazionali, 11 panel, una dozzina di dimostrazioni di volo e l’obiettivo di “costruire il nostro futuro” attraverso le nuove frontiere dell’aerospazio.

“L’aeroporto di Grottaglie è una struttura unica in Europa che è pronta e a disposizione di quella che qualcuno definisce una gara per i voli suborbitali“, ha affermato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano parlando con i giornalisti a margine della prima giornata del Mediterranean Aerospace Matching. “Mi permetto anche di dire che quando mi rappresentavano con una tuta da astronauta come sognatore mi sono anche divertito a quell’epoca, ma adesso ci stiamo prendendo la soddisfazione di dire che qualche anno fa, anche grazie al ministro Delrio, Grottaglie è l’unico spazioporto europeo in grado di consentire l’atterraggio e il decollo degli aerei che fanno i voli suborbitali e che possono, oltre che fare turismo spaziale che è ovviamente una chicca, mettere in orbita i satelliti a costi molto inferiori“. Emiliano non esclude “che Grottaglie possa essere base per il lancio dei satelliti anche con vettori diversi dagli aerei perché nel momento in cui si crea questa capacità professionale che abbiamo realizzato a Grottaglie, questo evidentemente può dare risultati in generale anche sulla messa in orbita di satelliti più grandi e più importanti“.

Il Mam è un’iniziativa promossa a favore del rilancio e dello sviluppo sostenibile dell’area di Taranto, da Ministero dello Sviluppo Economico, Ice-Agenzia e Regione Puglia (Sezione Internazionalizzazione), in collaborazione con Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) e Asi (Agenzia Spaziale Italiana), ad idearlo e progettarlo il Distretto Tecnologico Aerospaziale (Dta). Tra gli organizzatori anche Aeroporti di Puglia (AdP), Arti (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione) e Puglia Sviluppo, con la partnership di Leonardo e di Intesa Sanpaolo.