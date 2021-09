Il Cnr tra i protagonisti della Notte europea dei ricercatori

MeteoWeb

Anche quest’anno il Consiglio nazionale delle ricerche risponde alla chiamata della Commissione Europea relativa alla Notte dei ricercatori, che avrà il suo culmine il 24 settembre, per creare occasioni di incontro tra ricercatori e cittadini allo scopo di diffondere la cultura scientifica e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di investire in ricerca e innovazione per il progresso sociale ed economico del Paese.

“Il Cnr è lieto di essere anche quest’anno tra i protagonisti della Notte dei ricercatori, uno spazio ormai consolidato di divulgazione scientifica e di dialogo tra istituzioni di ricerca e società”, dichiara la presidente Maria Chiara Carrozza. “Comunicare la scienza in modo corretto ed efficace per il nostro ente è fondamentale, al fine di far comprendere al grande pubblico il ruolo che la scienza riveste nel processo di avanzamento delle conoscenze, utili alla società e alle persone per affrontare le nuove sfide”.

Il Cnr partecipa alla lunga notte con numerosi eventi, raccolti nello speciale https://www.cnr.it/it/notte-europea-ricercatori-2021). Gli

Istituti della rete scientifica Cnr diffusa sul territorio nazionale partecipano a cinque dei sei progetti UE:

Sharper www.nottedeiricercatori.it/sharper/;

Ern Apulia 3, www.nottedeiricercatori.it/ern-apulia/;

Society www.nottedeiricercatori.it/societynext/;

Net www.nottedeiricercatori.it/net/;

Superscienceme www.nottedeiricercatori.it/superscienceme.

A questi progetti, si aggiungono iniziative come Bright Toscana (www.bright-night.it/), MEETmeTONIGHT (https://www.meetmetonight.it), Venetonight

(http://www.venetonight.it/) e altri appuntamenti.

Il programma, che si estende anche a sabato 25 settembre, prevede esperimenti, mostre, visite guidate, talk show, spettacoli teatrali, concerti e laboratori per i più piccoli, organizzati a Trento, Torino, Trieste, Genova, La Spezia, Pavia, Vigevano (Pv), Padova, Bologna, Modena, Parma, Firenze, Sesto Fiorentino (Fi), Pisa, Livorno, Roma, Montelibretti (Rm), Napoli, Portici (Na), Caserta, Avellino, Bari, Lecce, Potenza, Tito Scalo (Pz), Tramutola (Pz), Lamezia Terme (Cz), Catania, Palermo, Iglesias (Ca).

I temi trattati dai ricercatori Cnr, sia in presenza sia da remoto,

toccano le principali sfide della società contemporanea, dalla

sostenibilità ambientale alla genetica, dalla fruizione virtuale dei

beni culturali alle tecnologie che si basano su nanomateriali, fino

alla economia circolare.