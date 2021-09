Fisica: anche l’italiano Giorgio Parisi nella lista Clarivate Citation Laureates, un elenco di candidati che potrebbero vincere il Premio Nobel

MeteoWeb

Il fisico italiano Giorgio Parisi è entrato a far parte della Clarivate Citation Laureates come studioso tra i più citati al mondo nelle pubblicazioni scientifiche, conquistando in tal modo una sorta di “nomination” per il Premio Nobel: con il riconoscimento Parisi entra in un elenco di candidati che si ritiene possano vincere il Premio Nobel nel rispettivo campo.

La lista, pubblicata oggi, è il risultato dell’analisi condotta dall’Institute for Scientific Information che ogni anno valuta l’impatto dei ricercatori che hanno maggiormente influenzato la comunità scientifica internazionale.

La Clarivate Citation Laureates 2021 quest’anno accoglie 16 nuovi ricercatori di differenti nazionalità, tra cui l’italiano Giorgio Parisi, professore ordinario di Fisica Teorica alla Sapienza di Roma, già Presidente dell’Accademia dei Lincei. Lo studioso, primo italiano ad ottenere tale riconoscimento, è stato premiato per “le scoperte rivoluzionarie relative alla cromodinamica quantistica e lo studio dei sistemi disordinati complessi“.