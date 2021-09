Il futuro dell’energia nelle città intelligenti: startup, grandi aziende e best practice al terzo forum di City Vision 2021

MeteoWeb

Le città di domani dovranno essere pienamente sostenibili e ridurre la loro impronta ecologica al minimo. Fonti di energia rinnovabili andranno integrate a reti intelligenti, ma anche agli smart building, edifici predisposti a ottimizzare i consumi, a fabbisogno energetico prossimo allo zero. La tecnologia sarà al centro di tutto questo: sempre più al servizio dei sistemi urbani del futuro e della crescita sostenibile, sia in termini economici, sia ambientali.

Saranno questi i temi al centro di City Vision Smart Energy & Building Forum, che si terrà a Padova in modalità ibrida mercoledì 29 settembre (Iscrizioni su https://city-vision.it/smart-energy-building-forum/), terza tappa di City Vision, l’evento ideato da Fiera di Padova e Blum dedicato al futuro dell’intelligent city. Al centro del confronto gli obiettivi e le azioni per rendere il sistema energetico urbano più sostenibile, tra le nuove idee delle startup innovative, i progetti delle grandi aziende e le best practice internazionali.

Il programma

Il programma della mattinata sarà inaugurato alle ore 9.00 dall’intervento introduttivo di Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola. Alle 9.15 si proseguirà con il racconto di una best practice internazionale a cura di Francesca Miazzo, ceo Cities Foundation: un viaggio in uno smart district, un quartiere verde e intelligente che sarà nucleo costitutivo della città del futuro.

Dal fotovoltaico all’eolico, dalle pompe di calore all’energia recuperata dagli scarti: le tecnologie per produrre, distribuire, utilizzare e riutilizzare in modo efficiente l’energia in ambito urbano, e per progettare edifici smart, saranno al centro del primo panel delle 9.30: con la partecipazione di Davide Albani, head of business unit Leitwind, Mauro Annunziato, direttore divisione smart energy ENEA, Fabrizio Chiara, ceo & founder Sunspeaker e Carla Mannetti, assessora Smart City del Comune dell’Aquila.

Un focus input alle ore 10.15, a cura di Unicredit, farà poi il punto sulle opportunità del Superecobonus, una misura chiave per lo sviluppo del Paese ad un anno dalla sua entrata in vigore. Ne parleranno Antonio Borrelli, Partner di PwC TLS – Avvocati e Commercialisti e Massimo La Rosa, responsabile retail business management Nord Est di UniCredit.

Al centro del secondo panel delle 10.30 ci saranno i nuovi modi per vivere gli edifici smart, tra graffiti che offrono connettività 5G, tecnologie per sanificare gli edifici, app condominiali, nuove forme dell’abitare: a confrontarsi saranno Andrea Colombo, ceo & co-founder Tulou, Fabrizio Dughiero, presidente SMACT Competence Center, Alberto Lamberti, ceo & founder Domi, Gaetano Lapenta, ceo & co-founder Fybra e Gabriele Zanni, sindaco di Palazzolo Sull’Oglio (Bs). Al dibattito si affiancheranno le esperienze di due realtà come Graffiti for Smart City e UniZEB.

Alle 11.00 Alessandro Cravidi, data scientist e ricercatore di GRS Ricerca e Strategia, presenterà i risultati della seconda di una serie di indagini dell’osservatorio City Vision Trends condotte tra gli operatori del settore, che mostrano le principali dinamiche d’innovazione nel campo della smart energy.

Aziende e decisori pubblici si confronteranno alle ore 11.15 sulle migliori pratiche per la costruzione integrata di sistemi urbani intelligenti messe in atto da comuni e multiutility italiane: con Silvia Celani, head of innovation Acea, Adriana Nepote, assessora Smart City del Comune di Mantova e Alfredo Sbarra, head of smart building project development Enel X.

I lavori si concluderanno a partire dalle 12.15 con gli interventi di Luca Barbieri, co-founder Blum, Carlo Pasqualetto, consigliere delegato all’innovazione del Comune di Padova e Luca Veronesi, direttore generale Fiera di Padova.

City Vision

City Vision è l’evento digitale dedicato all’intelligent city, che nel 2021 amplia il racconto iniziato lo scorso dicembre con la sua prima edizione. Dopo i tre focus verticali dedicati a Smart Mobility, Smart Government e Smart Energy & Building, il percorso si concluderà a dicembre con l’evento annuale «Human + Tech for sustainable cities», dedicato all’integrazione tra competenze e tecnologie per la sostenibilità.

City Vision è organizzato da Fiera di Padova e Blum. Business as a medium con il supporto di Enel X, HTI, NTS Italy, PwC e Sasa, la partnership di IoTItaly, The Smart City Association, Motus-E, Venicepromex e con il patrocinio di Anci, Regione del Veneto, Agenda Digitale del Veneto, Provincia di Padova, Comune di Padova, Comune dell’Aquila, Città di Palermo, Camera di Commercio di Padova e Università degli Studi di Padova.