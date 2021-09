Il Meteo in Lombardia: domani peggioramento consistente con forti temporali

MeteoWeb

“Una saccatura atlantica sulla penisola iberica trasla lentamente verso est: sulla regione flussi in quota tendenti a disporsi da sudovest; peggioramento più consistente domenica con precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco. Lunedì allontanamento della saccatura e flussi in quota tendenti a disporsi dai quadranti settentrionali e occidentali: sino a giovedì condizioni variabili con qualche passaggio un po’ più instabile“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino elaborato dagli esperti meteo di Arpa regionale.

Domani in mattinata progressivo aumento della nuvolosità fino a molto nuvoloso o coperto; nuvolosità in blanda ed irregolare attenuazione in tarda serata.

Precipitazioni: dalla notte sparse a partire da ovest, in estensione nel corso della giornata a tutta la regione, in attenuazione o esaurimento in serata a partire da ovest; fenomeni anche carattere temporalesco, in particolare su Appennino, Pianura e fascia prealpina con quantitativi localmente moderati.

Temperature: minime in aumento, massime in calo. In Pianura minime tra 16 e 18°C, massime tra 21 e 24°C.

Zero termico: in progressivo calo fino a 3400 metri.

Venti: in pianura deboli o moderati da est, in montagna moderati meridionali; generale attenuazione in tarda serata.