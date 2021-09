Il Meteo in Lombardia: domani possibili isolati piovaschi sui settori occidentali

MeteoWeb

“Fino a martedì deboli correnti prevalentemente stabili, in quota inizialmente da ovest, da domani in rotazione da nordovest e poi nord; pressione in iniziale progressivo aumento e poi stazionaria“, “venti da deboli a temporaneamente moderati variabili, temperature stazionarie o in lieve aumento. Possibile qualche annuvolamento in più lunedì mattina con isolati piovaschi sui settori occidentali.

Tra mercoledì e giovedì circolazione probabilmente ancora stabile, inizialmente da nord o est, in passaggio da ovest giovedì, ma con relativa incertezza sulla nuvolosità“: sono le previsioni meteo per la Lombardia, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti di Arpa regionale.

Domani nuvolosità irregolare nella notte e primo mattino, con locali addensamenti; dalla mattinata soleggiato in pianura e locali annuvolamenti sui rilievi.

Precipitazioni: piovaschi sparsi possibili sui settori occidentali al primo mattino, isolati nel pomeriggio su Alpi e Prealpi.

Temperature: minime in lieve aumento, massime stazionarie o in locale lieve calo. In pianura minime intorno aa 19 °C, massime intorno a 28°C.

Zero termico: tra 3300 e 3500 metri.

Venti: in pianura deboli orientali o variabili, in montagna deboli settentrionali o a regime di brezza; in quota moderati con rinforzi.