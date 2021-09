Il Meteo in Lombardia: domani rovesci e temporali diffusi su tutta la regione

MeteoWeb

“Da oggi e fino a domenica mattina tempo variabile sulla regione per il transito di due nuclei perturbati, domani e sabato. Oggi rovesci sui rilievi ma meno probabili in pianura, domani rovesci e temporali più diffusi su tutta la regione e per la giornata. Venerdì notte precipitazioni in esaurimento ma con residua instabilità sulla regione e locali piovaschi ancora possibili per tutto il giorno. Da sabato nuovo aumento dell’instabilità con rovesci e locali temporali possibili ovunque fino al mattino di domenica. Tendenza ancora incerta: attualmente è probabile l’ingresso di vento da nord con schiarite e tempo asciutto dal pomeriggio di domenica e per lunedì“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino elaborato dagli esperti meteo di Arpa regionale.

Domani ovunque da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso.

Precipitazioni: diffuse, da deboli a localmente moderate, anche a carattere di rovescio e temporale, più insistenti sulla fascia alpina e prealpina e in spostamento da ovest a est nel corso della giornata.

Temperature: minime stazionarie o in lieve rialzo, massime in calo. In pianura minime tra 19°C e 21°C, massime tra 24°C e 29°C.

Zero termico: in calo a 3600 metri.

Venti: in pianura deboli con temporanei rinforzi dai quadranti settentrionali, tendenti a ruotare da ovest nella giornata; su Alpi e Prealpi da deboli a moderati meridionali, in rotazione da nord dal pomeriggio; sull’Appennino moderati meridionali in attenuazione.