Il Meteo in Lombardia: forti temporali e marcato rinforzo dei venti nelle prossime ore

“L’avvicinamento di una depressione atlantica porta oggi un progressivo aumento dell’instabilità, con deboli rovesci sparsi e nuvolosità variabile; tra la sera di oggi e fino al pomeriggio di domani il transito del primo minimo depressionario associato alla depressione determinerà temporali più intensi con marcato rinforzo dei venti a tutte le quote. Lunedì temporaneo miglioramento con temperature in calo, ma già dalla sera il posizionamento sul Tirreno del secondo minimo associato alla depressione determinerà sulla regione un afflusso di umidità da est nei bassi strati: martedì ventilazione diffusa da est con piovaschi a ridosso dei rilievi Prealpini e Appenninici. Mercoledì e giovedì progressivamente più stabile“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino elaborato dagli esperti meteo di Arpa regionale.

Domani da nuvoloso a molto nuvoloso ovunque, con schiarite nel pomeriggio-sera a partire da ovest, più estese sulla pianura.

Precipitazioni: rovesci e temporali diffusi sui rilievi e la pianura occidentale al mattino, in spostamento ai settori orientali al pomeriggio, con possibili fenomeni di forte intensità nelle ore centrali della giornata. Neve oltre 2000 metri sui rilievi settentrionali di confine.

Temperature: in lieve calo, più marcato in serata. In pianura minime tra 16°C e 18°C, massime tra 23°C e 25°C.

Zero termico: in abbassamento da 3400 metri a 3000 metri nella giornata, in serata fino a 2500 metri sui rilievi alpini più di confine.

Venti: in pianura fino a moderati e prevalentemente orientali, con rinforzi da nord in serata; in montagna deboli meridionali, moderati sull’Appennino, tendenti a disporsi da nord in serata ed in rinforzo.