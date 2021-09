Il Meteo in Lombardia: instabilità in aumento, piogge e temperature in calo

MeteoWeb

“Un progressivo cedimento del geopotenziale con un flusso via via più umido sud occidentale in quota favorirà maggiore instabilità a partire dai rilievi mercoledì, a interessare anche il resto della Regione da giovedì, con precipitazioni in estensione ovunque e graduale calo dei valori massimi di temperatura in pianura“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino elaborato dagli esperti meteo di Arpa regionale.

Domani in pianura da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso, in montagna nuvoloso.

Precipitazioni: nel corso della mattinata deboli precipitazioni sui rilievi, in intensificazione nella seconda parte della giornata anche a carattere di rovescio o locale temporale.

Temperature: minime in rialzo, massime in calo. In pianura minime intorno a 20 °C, massime intorno a 28 °C.

Zero termico: a circa 4100 metri.

Venti: in pianura da deboli a moderati a prevalenza meridionale, in montagna in rinforzo da sud sull’Appennino e Prealpi occidentali.