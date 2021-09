Il Meteo in Lombardia: nei prossimi giorni tempo stabile con temperature oltre le medie del periodo

MeteoWeb

“La Lombardia si trova sotto la protezione di un campo di alta pressione proteso dal Nord Africa sin verso l’Europa Centrale. Il tempo si mantiene quindi stabile con temperature costantemente oltre le medie del periodo. Da venerdì affluiranno temporaneamente sulla nostra regione correnti più umide collegate al passaggio di una bassa pressione sulle Isole Britanniche, con la conseguenza di una probabile maggiore nuvolosità unita a qualche pioggia sui rilievi, specie venerdì e sabato. Sulla pianura si sottolinea una probabile assenza di precipitazioni significative per tutto il periodo“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino elaborato dagli esperti meteo di Arpa regionale.

Domani sereno o poco nuvoloso sull’Appennino e in pianura, qui con temporanei annuvolamenti più consistenti sui settori occidentali. Irregolarmente nuvoloso sui rilievi alpini e prealpini.

Precipitazioni: possibili deboli precipitazioni nella notte e al mattino sulle Alpi. Non escluse anche nel pomeriggio in forma isolata.

Temperature: minime e massime senza variazioni di rilievo. In pianura valori minimi compresi tra 16-20 °C, massimi compresi tra 26-30 °C.

Zero termico: a circa 3500 metri, in lieve calo in serata.

Venti: in pianura deboli orientali. In montagna deboli tendenti a ruotare da sud-ovest in quota, a regime di brezza nelle valli.