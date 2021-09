Il Meteo in Lombardia: nel weekend possibili rovesci e temporali su Alpi e Prealpi

MeteoWeb

“Sulla Lombardia il tempo si mantiene stabile nonostante l’afflusso di aria più umida associata al transito di una debole e blanda depressione dalla Francia. Gli effetti più evidenti saranno rappresentati da locali rovesci o isolati temporali possibili su Alpi e Prealpi, da stasera e nuovamente tra domani e domenica durante le ore pomeridiane e serali. Tempo invece in prevalenza asciutto sulla pianura e sull’Appennino per tutto il fine settimana. Temperature che si manterranno oltre le medie del periodo con valori massimi in pianura sempre vicini ai 30°C. La nuova settimana si aprirà all’insegna di correnti asciutte settentrionali con nuvolosità variabile e bassa probabilità di precipitazioni“: sono le previsioni meteo per la Lombardia, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti di Arpa regionale.

Domani cielo in prevalenza poco nuvoloso su pianura e Appennino, annuvolamenti pomeridiani su Alpi e Prealpi di tipo cumuliforme.

Precipitazioni: locali rovesci sparsi su Alpi e Prealpi nel corso del pomeriggio. Non esclusi isolati temporali, specie sui settori orientali.

Temperature: minime stazionarie o in locale lieve calo, massime stazionarie. Valori minimi in pianura tra 15-19 °C, massimi tra 27-30°C.

Zero termico: attorno a 3500 metri.

Venti: in pianura deboli e in prevalenza orientali, in montagna deboli di direzione variabile con locali brezze nelle valli.