Il Meteo in Lombardia: nucleo depressionario in avvicinamento, domani attesi rovesci diffusi

MeteoWeb

“Oggi temporaneamente più stabile e soleggiato grazie all’allontanamento verso est della saccatura atlantica che interessa la regione in queste ore. Domani l’avvicinamento di un nucleo depressionario dalla Francia determinerà rovesci diffusi ed intermittenti sulla regione. Domenica perturbato fino al primo pomeriggio, con temporali e precipitazioni diffuse, poi rapido miglioramento da ovest. Nei giorni successivi flusso in quota debolmente instabile con nuvolosità variabile e la possibilità di deboli precipitazioni isolate. Temperature in calo“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino elaborato dagli esperti meteo di Arpa regionale.

Domani ovunque irregolarmente nuvoloso già dal mattino, con nuvolosità variabile a prevalente carattere cumuliforme.

Precipitazioni: rovesci sparsi già dalla notte, intermittenti nella giornata e persistenti anche in serata, più insistenti su pianura e primi rilievi. Localmente temporaleschi dal pomeriggio-sera.

Temperature: minime e massime stazionarie o in lieve calo. In pianura minime tra 17°C e 19°C, massime tra 23°C e 27°C.

Zero termico: attorno a 3600 metri, in abbassamento sulle Alpi in serata.

Venti: in pianura deboli di direzione variabile, in montagna deboli meridionali.