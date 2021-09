Il Meteo in Lombardia: possibili locali rovesci su Alpi e Prealpi

MeteoWeb

“Fino a martedì deboli correnti prevalentemente stabili, in quota inizialmente da ovest, da domani in rotazione da nordovest e poi nord; pressione in iniziale progressivo aumento e poi stazionaria. Sulla Lombardia prevalentemente poco nuvoloso in pianura, nuvolosità variabile sui rilievi con accentuazione dell’instabilità associata al ciclo diurno, in particolare oggi, meno domani, poco lunedì e martedì. Venti da deboli a temporaneamente moderati variabili, temperature stazionarie o in lieve aumento. Possibile qualche annuvolamento in più lunedì mattina con isolati piovaschi sui settori occidentali.

Tra mercoledì e giovedì circolazione probabilmente ancora stabile, inizialmente da nord o est, in passaggio da ovest giovedì, ma con relativa incertezza sulla nuvolosità“: sono le previsioni meteo per la Lombardia, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti di Arpa regionale.

Domani cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso in pianura; annuvolamenti di tipo cumuliforme sui rilievi nel pomeriggio, con addensamenti sui settori centro-orientali.

Precipitazioni: possibili locali rovesci su Alpi e Prealpi Centro-orientali nel corso del pomeriggio.

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, massime stazionarie o in locale lieve aumento. Minime in pianura tra 15 e 19 °C, massimi tra 27 e 31 °C.

Zero termico: attorno a 3500 metri.

Venti: in pianura deboli orientali, in montagna deboli settentrionali con brezze nelle valli; in quota moderati.