Il Meteo in Lombardia: oggi e domani possibili piogge sui rilievi, poi alta pressione fino a lunedì

“Tra oggi e domani blanda circolazione depressionaria, con possibili deboli precipitazioni o isolati rovesci sui rilievi, quindi progressivo consolidamento di una area di alta pressione in quota sul Bacino occidentale del Mediterraneo, a favorire condizioni via via più stabili fino a lunedì. Da martedì progressivo peggioramento delle condizioni meteo, associato ad una saccatura in scorrimento sul sud della Francia che favorirà precipitazioni diffuse in intensificazione mercoledì“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino elaborato dagli esperti meteo di Arpa regionale.

Domani tra notte e primo mattino ovunque irregolarmente nuvoloso per nubi a media e alta quota, quindi progressive schiarite fino a poco nuvoloso salvo sviluppo di cumuli sui rilievi nel pomeriggio.

Precipitazioni: dalla tarda mattinata e nelle ore pomeridiane deboli, localmente a carattere di rovescio sui settori alpini e prealpini.

Temperature: minime in lieve aumento, massime stazionarie o in locale lieve aumento. Valori minimi in pianura tra 16 e 19 °C, massime tra 28 e 30°C.

Zero termico: a circa 3400 metri.

Venti: in pianura deboli orientali, in montagna deboli da nord.