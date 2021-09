Il Meteo in Lombardia: oggi e domani venti orientali in pianura e piogge sulle Prealpi

MeteoWeb

“Oggi e domani flusso dai quadranti occidentali in quota, ma con afflusso di aria più umida da est nei bassi strati: qualche annuvolamento, più marcato su primi rilievi e fascia pedemontana, venti orientali in pianura, e possibile pioviggine sulle Prealpi. Da sabato lenta rotazione da sudovest del flusso in quota per l’avvicinamento di un’ampia depressione nordatlantica: nuvolosità più estesa e prime deboli precipitazioni sui rilievi in serata. Domenica intenso flusso sudoccidentale con precipitazioni diffuse e più insistenti sui rilievi, in intensificazione lunedì con il transito della parte più attiva della perturbazione”: sono le previsioni meteo per la Lombardia, riportate nel consueto bollettino elaborato dagli esperti di Arpa regionale.

Domani irregolarmente nuvoloso per nubi basse sui rilievi ad alta pianura fino al mattino, altrove sereno o poco nuvoloso; maggiori schiarite al pomeriggio, ma con nuovi annuvolamenti in serata.

Precipitazioni: fino al pomeriggio possibili brevi ed isolati piovaschi sulle Prealpi.

Temperature: minime in lieve calo, massime senza variazioni rilevanti. In pianura minime tra 12°C e 14°C, massime tra 21°C e 23°C.

Zero termico: attorno a 3500 metri, in abbassamento in serata.

Venti: deboli; in pianura orientali, in montagna meridionali.