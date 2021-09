Il Meteo in Lombardia: perturbazione in arrivo, piogge intense tra sabato sera e domenica

MeteoWeb

“Fino a sabato pomeriggio correnti dai quadranti settentrionali o occidentali, manterranno condizioni stabili; da sabato sera fino a domenica flussi umidi e instabili da sud-ovest per il transito di una perturbazione con precipitazioni anche intense. Da lunedì e sino a metà settimana condizioni variabili per flussi più occidentali e aumento di pressione“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino elaborato dagli esperti meteo di Arpa regionale.

Domani fino al pomeriggio poco nuvoloso con transito di velature e locale nuvolosità bassa sui rilievi, verso sera irregolare aumento della nuvolosità a partire dai settori occidentali.

Precipitazioni: assenti in giornata, dalla tarda serata aumento della probabilità di primi rovesci o temporali sui settori occidentali.

Temperature: minime in aumento, massime stazionarie o in leggero aumento. In Pianura minime tra 12 e 15°C, massime tra e 24 e 27°C.

Zero termico: attorno a 4200 metri.

Venti: in pianura deboli variabili, in montagna deboli da sudovest in rinforzo a moderati dal pomeriggio.