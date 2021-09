Il Meteo in Lombardia: possibili rovesci o locali temporali nelle ore centrali della giornata

MeteoWeb

“In pianura condizioni prevalentemente stabili e asciutte oggi e per i prossimi giorni, più variabili sui settori alpini e prealpini interessati da incursioni di aria relativamente più fresca in quota, con una una maggior copertura nuvolosa e possibili rovesci o locali temporali nelle ore centrali della giornata. Temperature massime senza variazioni di particolare rilievo in pianura con valori attorno a 27-29°C“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino elaborato dagli esperti meteo di Arpa regionale.

Domani per la prima parte della giornata transito di velature e addensamenti sui rilievi alpini, schiarite dal pomeriggio salvo in serata aumento della nuvolosità specie sui settori centro orientali.

Precipitazioni: assenti, salvo possibili isolati piovaschi pomeridiani sulle Prealpi Centro-Orientali.

Temperature: minime e massime stazionarie. In pianura minime tra 16 e 19°C, massime tra 27 e 30°C

Zero termico: circa a 3400 metri.

Venti: in pianura deboli orientali, in montagna da deboli a localmente moderati da sud.