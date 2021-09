Il Meteo in Lombardia: sole prevalente e temperature oltre le medie del periodo

MeteoWeb

“Tempo che si mantiene stabile grazie all’invadente presenza di un campo di alta pressione, il quale porterà i suoi massimi oggi sull’Europa Centrale. Una temporanea maggiore nuvolosità a ridosso delle Prealpi è dovuta all’ingresso di correnti fresche orientali, associate ad una blanda circolazione depressionaria in spostamento verso il Mar Ionio. Nei prossimi giorni ancora prevalenza di sole e temperature oltre le medie del periodo, con l’eccezione di temporanei passaggi nuvolosi, specie venerdì pomeriggio, e locali precipitazioni sulle Alpi durante le ore più calde del giorno. Da lunedì possibile un cambio di regime con maggiore nuvolosità e aumento della probabilità di pioggia, specie nei giorni a seguire“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino elaborato dagli esperti meteo di Arpa regionale.

Domani sereno o poco nuvoloso sulla pianura con temporanei annuvolamenti più consistenti in mattinata sui settori occidentali. Da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso su Alpi e Prealpi.

Precipitazioni: assenti salvo isolati piovaschi nelle ore pomeridiane su Prealpi centrali e Alta Valtellina.

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, massime stazionarie. Valori minimi in pianura tra 15-19°C, massimi tra 26-30 °C.

Zero termico: attorno a 3400 metri.

Venti: in pianura deboli orientali. In montagna deboli da sud-ovest in quota, a regime di brezza nelle valli.