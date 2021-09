Il Meteo in Lombardia: stabilità fino a domani, poi torna la pioggia con un graduale calo delle temperature

MeteoWeb

“Un Promontorio centrato sul Bacino del Mediterraneo favorisce fino a martedì condizioni stabili sulla Lombardia, quindi progressivo cedimento del geopotenziale con un flusso via via più umido sud occidentale in quota che favorirà maggiore instabilità a partire dai rilievi mercoledì, a interessare anche il resto della Regione da giovedì, con precipitazioni in estensione ovunque e graduale calo dei valori massimi di temperatura in pianura“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino elaborato dagli esperti meteo di Arpa regionale.

Domani a partire dalle prime ore del mattino transito di velature, più compatte e diffuse fino a nuvoloso nel corso del pomeriggio.

Precipitazioni: assenti o al più possibili isolate sotto forma di pioviggine sui rilievi, non escluse occasionali in serata sulla pianura occidentale.

Temperature: minime in lieve rialzo, massime stazionarie. In pianura minime tra 16 e 19°C, massime tra 29 e 32°C.

Zero termico: circa a 4000 metri.

Venti: in pianura deboli occidentali o in rinforzo sulla parte sudoccidentale al pomeriggio, in montagna deboli da sud.