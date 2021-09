Il Meteo in Lombardia: stabilità oggi e domani, temporaneo peggioramento da venerdì

MeteoWeb

“Sulla Lombardia ritorno a condizioni di tempo stabile grazie alla graduale espansione di un campo di alta pressione posizionato sulle Isole Britanniche. Oggi cielo sereno ovunque, domani avremo solo della nuvolosità sui rilievi. Temperature in lieve aumento con punte massime vicine ai 30 °C. Venerdì temporaneo e modesto peggioramento per correnti più umide atlantiche, tra sabato e domenica permarrà un moderato rischio di locali rovesci o isolati temporali sulle Alpi, mentre in pianura il tempo rimarrà asciutto e più soleggiato. Temperature senza evidenti variazioni e ventilazione nel complesso debole“: sono le previsioni meteo per la Lombardia, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti di Arpa regionale.

Domani sulla pianura in prevalenza sereno, da poco nuvoloso a localmente nuvoloso su Alpi e Prealpi, specie nel corso del pomeriggio.

Precipitazioni: assenti, salvo deboli piovaschi isolati possibili sulle Prealpi tra tardo mattino e pomeriggio.

Temperature: minime in lieve aumento, massime stazionarie. Valori minimi in pianura tra 15-19 °C, massimi tra 27-30 °C.

Zero termico: attorno a 3800 metri, in abbassamento in serata fino a 3600 metri.

Venti: in pianura deboli orientali; in montagna deboli da nord in quota, a regime di brezza nelle valli. Temporanei rinforzi da est sull’Appennino.

Altri fenomeni: nella notte e al primo mattino possibilità di locali foschie dense e banchi di nebbia sulla bassa pianura.