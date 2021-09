Il Meteo in Lombardia: tempo stabile e asciutto, con temperature superiori alle medie del periodo

MeteoWeb

“Sulla Lombardia insistono condizioni di tempo stabile e asciutto, soprattutto caratterizzato da temperature superiori alle medie del periodo. Domani transiterà un debole impulso perturbato sull’Europa Centrale con pochi effetti, limitati ad un aumento delle nubi e a qualche pioggia sui rilievi, mentre nel fine settimana avremo prevalenza di sole in pianura e variabilità in montagna con qualche isolata pioggia nel pomeriggio. La tendenza successiva è per un progressivo peggioramento per l’avvicinamento di una depressione dalla Spagna, tuttavia con piogge probabili solo da mercoledì“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino elaborato dagli esperti meteo di Arpa regionale.

Domani inizialmente sereno o poco nuvoloso, aumento delle nubi alte già dal mattino sui settori occidentali fino a cielo in prevalenza nuvoloso dal pomeriggio.

Precipitazioni: possibili localmente sotto forma di rovescio tra Orobie e Alta Valtellina nel pomeriggio, assenti altrove.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve rialzo. Valori minimi in pianura tra 14-18 °C, massimi tra 26-30°C.

Zero termico: attorno a 3400 metri.

Venti: in pianura deboli di direzione variabile, in montagna deboli da sud-ovest con brezze nelle valli.